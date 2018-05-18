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СЮЖЕТ ДНЯ

По факту стрельбы из пистолета в школе в Усть-Лабинском районе начата проверка

Пятница, 18 мая 2018 08:41
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Инцидент произошел в поселке Вимовец. По предварительным данным, он не носил криминальный характер. В ходе урока математики учащийся произвел выстрел в воздух из травматического пистолета. Никто не пострадал. Оружие не было направлено в сторону каких-либо конкретных лиц. Деяния подростка, вероятно, не носили агрессивный характер.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что по факту случившегося в установленном порядке зарегистрирован материал.

В школе, где все произошло отметили, что юношу поставили на учет.

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