В Краснодаре на перекрестке улиц Ленина и Суворова ограничат движение‍

В Краснодаре на пересечении улиц Гоголя и им. Чкалова из-за ремонта газопровода вводится временный запрет на движение какого-либо транспорта. С 23:30 19 мая до 12:00 20 мая автомобилистам придется объезжать этот перекресток. Не исключены и пробки на ближайших улицах. В связи с этим городская администрация просит водителей заранее планировать свои поездки.

Кроме того из-за закрытия перекрестка изменится схема движения троллейбуса № 8 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» - Юбилейный микрорайон». От вокзала троллейбус поедет по улицам: Мира, Октябрьская, Северная, Рашпилевская, им. Будённого и далее по маршруту.