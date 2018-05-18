〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре на перекрестке улиц Ленина и Суворова ограничат движение‍

Пятница, 18 мая 2018 08:47
Оцените материал
(0 голосов)

В Краснодаре на пересечении улиц Гоголя и им. Чкалова из-за ремонта газопровода вводится временный запрет на движение какого-либо транспорта. С 23:30 19 мая до 12:00 20 мая автомобилистам придется объезжать этот перекресток. Не исключены и пробки на ближайших улицах. В связи с этим городская администрация просит водителей заранее планировать свои поездки.

Кроме того из-за закрытия перекрестка изменится схема движения троллейбуса № 8 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» - Юбилейный микрорайон». От вокзала троллейбус поедет по улицам: Мира, Октябрьская, Северная, Рашпилевская, им. Будённого и далее по маршруту.

Прочитано 47 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Что обсудят в Сочи Путин и Меркель На Кубани увеличат число отелей, работающих по системе «все включено» »
Наверх