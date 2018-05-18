На Кубани увеличат число отелей, работающих по системе «все включено»

В настоящее время на курортах Кубани функционирует 32 гостиницы с такой системой обслуживания. Больше всего такие объекты встречаются в Сочи, Анапе и Туапсинском районе, недавно отель появился еще и в Горячем Ключе.

Глава региона поставил задачу на ближайшее время расширить список с подобными средствами размещения.

«Как ведущая курортная территория России, мы обязаны показать на своем примере, что подобную услугу нужно сделать повсеместной. До этого нигде в мире не было единых стандартов по оказанию услуг такого формата», — отметил Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, кубанский стандарт «все включено» работает с полной отдачей. Он надеется, что открытие новых отелей увеличит туристический поток.