Призвавший взорвать Крымский мост журналист ответил на критику

Американский журналист Том Роган, написавший провокационную статью «Украине следует взорвать Крымский мост» для американского еженедельника, заявил, что не сожалеет о написанном материале.

«Жалею ли я, что написал статью? Нет, за исключением того факта, что я мог выразиться яснее, объянив, что этот удар мог бы (и, конечно, должен) быть нанесен так, чтобы избежать жертв», — написал он.

Позже в своем Twitter-аккаунте колумнист заявил о поддержке со стороны главы МИД Украины Павла Климкина и «украинского народа». Однако подтверждения факта разговора со стороны Киева не последовало.

Материал был опубликован в газете Washington Examiner 15 мая и сразу вызвал бурную реакцию со стороны российских властей, мирового сообщества и интернет-пользователей – в статье журналист призвал Киев «разбомбить Крымский мост», который является «возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства».

В России призыв колумниста назвали экстремистским, направленным на «разжигание ненависти и вражды» между Москвой и Киевом, а после потребовали от Washington Examiner объяснений в связи с наличием в статье публичных призывов к терроризму. В отношении журналиста СК завел уголовное дело.