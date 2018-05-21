Уникальный туристический маршрут "Аишхо" в Сочи превратился в мусорную свалку

На особо охраняемой природной территории было возведено более 100 незаконных домиков для временного проживания. Рядом с нарзанными источниками и водопадом "Сказочный" в экологически-чистом месте расположились полуразрушенные деревянные конструкции, обтянутые баннерами и целлофаном, мусорные кучи из сломанной мебели и разбитого скарба, остатки палаток и покосившиеся туалеты типа «сортир». Но самое удивительное, что каждый год, с наступлением теплого времени года, «создатели» этих самовольных лачуг вновь и вновь умудряются превращать их в место постоянного проживания.

- Это форменное безобразие. На территории особо охраняемой природной территории построили дачи. Власти Сочи возмущены беспределом арендаторов и считают, что необходимо срочно снести дома и расчистить территорию турмаршрута от мусора, - подчеркнул руководитель департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Платонов.

Туристический маршрут "Аишхо" был передан в аренду ООО "Триумф" Сочинским национальным парком в 2013 году. За последние полгода в нацпарке произошли серьезные изменения, сменилось руководство, идет речь о реорганизации предприятия. Существующую проблему с незаконными постройками в сочинском нацпарке не отрицают и планируют решить в ближайшее время.

- Проблема самовольных балаганов не решалась несколько десятков лет и такое положение дел никак не соответствует требованиям природоохранного законодательства. В настоящее время территория горы Аишхо находится в заснеженном состоянии. После схода снежного покрова Сочинским национальным парком будет реализован комплекс мероприятий по устранению самовольных объектов на данной территории, - сообщили в Сочинском национальном парке.

Экологическая общественность Сочи призывает контроллирующие органы, включая Росприроднадзор, обратить внимание на многолетнюю проблему.

- Незаконное возведение объектов на особо охраняемых территориях - это старая проблема, которая не решается много лет. Очень большая территория нацпарка отдана в аренду, где настроена куча хлама. Руководство Сочинского национального парка должно наказывать таких арендаторов со страшной силой, - считает главный научный сотрудник Кавказского заповедника, доктор биологических наук Анатолий Кудахтин.

Остается надеяться, что приехавшие в Сочи туристы уже этим летом смогут увидеть прекрасные горы, а не горы мусора.

Ирина СИЗОВА