Более 5 миллионов рублей монетами принесли в банки жители Кубани

По итогам акции «День приема монеты от населения», которая прошла в марте на Кубани, было собрано монет различных номиналов на сумму 5 254 706 рублей. Объем принятых банками монет превысил 1000 мешков.

«Монеты обслуживают наличный оборот, выполняя разменную функцию, так как цены на большинство товаров и услуг выражаются не только в рублях, но и копейках. Акция – наглядное подтверждение известной народной мудрости «копейка рубль бережет». Она помогла вернуть в оборот мелкие монеты на значительную сумму, пополнив запасы банковских касс», – отметил и.о. начальника Южного ГУ Банка России Валентин Тюменцев.

Напомним, что участие в акции приняли 200 офисов 23-х банков в городе Краснодаре и крае. Жители Кубани в обмен на принесенную мелочь получили памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу 2018 года, и сувенирную продукцию. Акция в Краснодарском крае прошла впервые, по инициативе Южного ГУ Банка России.

Южное ГУ Банка России