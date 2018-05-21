Памятная доска о судебных исполнителях передана в дар музею в Курганинском районе

Представители Курганинского районного отдела судебных приставов приняли участие в торжественной передаче местному музею памятной доски с фотографиями и биографиями сотрудников районного суда – ветеранов Великой Отечественной войны.
Экспонат был совместно изготовлен представителями суда и отдела судебных приставов Курганинского района. Для создания памятной доски проводились изыскания в архивах, опрашивались потомки работников райсуда и судебных исполнителей, выполнявших в советское время такие же функции, как сегодня судебные приставы.
Памятная доска заняла достойное место в экспозиции музея. Теперь любой желающий может ознакомиться с информацией о земляках, стоявших на страже закона в нелегкое время 1940-х годов.
Памятная доска о судебных исполнителях передана в дар музею в Курганинском районеПонедельник, 21 мая 2018 09:01
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Представители Курганинского районного отдела судебных приставов приняли участие в торжественной передаче местному музею памятной доски с фотографиями и биографиями сотрудников районного суда – ветеранов Великой Отечественной войны.
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