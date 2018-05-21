Памятная доска о судебных исполнителях передана в дар музею в Курганинском районе

Представители Курганинского районного отдела судебных приставов приняли участие в торжественной передаче местному музею памятной доски с фотографиями и биографиями сотрудников районного суда – ветеранов Великой Отечественной войны.

Экспонат был совместно изготовлен представителями суда и отдела судебных приставов Курганинского района. Для создания памятной доски проводились изыскания в архивах, опрашивались потомки работников райсуда и судебных исполнителей, выполнявших в советское время такие же функции, как сегодня судебные приставы.

Памятная доска заняла достойное место в экспозиции музея. Теперь любой желающий может ознакомиться с информацией о земляках, стоявших на страже закона в нелегкое время 1940-х годов.