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СЮЖЕТ ДНЯ

Памятная доска о судебных исполнителях передана в дар музею в Курганинском районе

Понедельник, 21 мая 2018 09:01
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Представители Курганинского районного отдела судебных приставов приняли участие в торжественной передаче местному музею памятной доски с фотографиями и биографиями сотрудников районного суда – ветеранов Великой Отечественной войны.
Экспонат был совместно изготовлен представителями суда и отдела судебных приставов Курганинского района. Для создания памятной доски проводились изыскания в архивах, опрашивались потомки работников райсуда и судебных исполнителей, выполнявших в советское время такие же функции, как сегодня судебные приставы.
Памятная доска заняла достойное место в экспозиции музея. Теперь любой желающий может ознакомиться с информацией о земляках, стоявших на страже закона в нелегкое время 1940-х годов.

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