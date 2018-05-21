В Краснодаре приставы провели семинар-совещание для юрлиц, включенных в госреестр

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошел семинар-совещание с представителями юридических лиц, включенных в государственный реестр, их филиалов, представительств и обособленных подразделений, расположенных на территории Краснодарского края. Темой встречи стало обсуждение практики применения отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

На семинаре-совещании собралось более десяти представителей юрлиц, география работы которых охватывает не только Краснодарский край, но и другие регионы, в частности, из города Москвы.

И.о. начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Краснодарскому краю Дарья Николаева рассказала собравшимся, что в этом году по результатам проверок, проведенных в 2017 году Управлением составлено 11 протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ в отношении трех юридических лиц, а именно: 7 протоколов в отношении ООО «Быстроденьги ФК», 3 протокола в отношении ООО «КредитЭкспресс Финанс», 1 протокол в отношении ООО «Перспектива». Арбитражным судом Краснодарского края рассмотрено 5 протоколов, вынесены решения о привлечении юридических лиц к административной ответственности с назначением административного штрафа.

15.01.2018 Арбитражным судом г. Москвы был рассмотрен протокол в отношении АО «Секвойя Кредит Консолидэйшн» и общество привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением административного штрафа 50 000 рублей.

До сведения участников семинара-совещания было доведено, что в текущем году проведение плановых выездных проверок юридических лиц, включенных в госреестр, их филиалов, представительств и обособленных подразделений, расположенных на территории Краснодарского края Управлением осуществляться не будет. Однако остается вероятность проведения внеплановых проверок в случае если будут иметь место основания для таковых, в рамках рассмотрения обращений граждан.

На семинаре-совещании подробно обсудили сроки подачи возражений на предписание. Уделили повышенное внимание и разбору основных нарушений Закона № 230-ФЗ, среди которых:

- превышение лимита взаимодействия с должниками и третьими лицами посредством смс-сообщений, телефонных переговоров;

- взаимодействие с третьими лицами без необходимого письменного согласия;

- некорректное содержание сообщений, направляемых в адрес должника и третьих лиц, и прочее.

Представители Управления призвали участников семинара-совещания по возникающим вопросам обращаться в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Краснодарскому краю. Такой подход должен помочь в будущем избегать нарушений при возврате просроченной задолженности.