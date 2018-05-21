Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс»: оплачивать услуги водоснабжения стало очень просто

Жителям частного сектора Таманского полуострова Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» упростило процедуру оплаты за питьевую воду. Теперь абоненты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» смогут оплатить за услуги холодного водоснабжения в режиме онлайн на портале государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Данный сервис является достаточно простым и понятным. Зарегистрированным пользователям системы достаточно войти на портал ГИС ЖКХ и выбрать вкладку «Оплатить ЖКУ по любому лицевому счету».

Далее необходимо заполнить поле «Исполнитель услуг». Для этого нужно выбрать ГУП КК «Кубаньводкомплекс», которое является получателем денег. А также внести данные платежной квитанции: в графе «Номер лицевого счета (иной идентификатор плательщика), присвоенный исполнителем услуг» набрать номер, который указан на квитанции.

В нижней части ввести сумму платежа, она должна совпадать с тем числом, которое указано в квитанции. После этого нажать кнопку «Далее». Теперь осталось только сверить заполненные данные. Стоит уделить проверке особое внимание, так как в случае ошибки платеж может не дойти до своего адресата. Чтобы платеж прошел успешно, осталось, следуя подсказкам на экране, подтвердить платеж. Кроме этого, есть возможность сохранить шаблон платежа, что в дальнейшем позволит осуществлять

выплаты только с предварительным изменением суммы. Вся процедура займет не более 3-4 минут.

Для индивидуальных предпринимателей ГУП КК «Кубаньводкомплекс» также упростило процедуру оплаты за питьевую воду. Теперь за предоставленный ресурс абоненты могут оплатить через Сбербанк в любом отделении-филиале или же воспользоваться сервисом Сбербанк онлайн – Личный кабинет.

Порядок внесения оплаты за водоснабжение:

- зайти на страницу Личного кабинета;

- в верхней части сайта найти вкладку «Платежи и переводы»;

- далее перейти в раздел «ЖКХ и домашний телефон» и выбрать вкладку «Водоснабжение»;

- в поисковой строке набрать название предприятия «Кубаньводкомплекс» (без указания формы собственности), выбрать услугу «Кубаньводкомплекс (платежи ИП)» и заполнить обязательные поля - ФИО плательщика и номер договора;

- дальнейший шаг – это ввод суммы перевода, а также выбор источника финансов;

- осталось только выполнить платеж.

Система Сбербанк онлайн не требует лицевых счетов индивидуальных предпринимателей.

Это быстрый и удобный способ с лояльной комиссией.

«Ресурсоснабжающее предприятие «Кубаньводкомплекс» последовательно реализует принцип ориентированности на абонентов. Важно не только оказывать жителям Кубани качественные услуги холодного водоснабжения, но и упростить многие процедуры взаимодействия с предприятием, в том числе оплату за потребленную воду», - рассказал Сергей Олехов, начальник управления сбыта ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Дополнительную информацию можно получить у специалистов службы сбыта РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по телефону: 8(861) 226-93-64, 8(86148) 914-73, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .