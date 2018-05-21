В Британии призвали ужесточить санкции против лиц, связанных с Кремлем

В докладе под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании», опубликованном 21 мая, комитет отмечает, что «использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегией и имеет последствия для национальной безопасности» Великобритании.

В связи с этим, говорится в докладе, борьба с размещением активов лиц, связанных представителями власти в РФ, и ужесточение санкций должны стать приоритетом британских властей.

«Мы призываем правительство наложить санкции на большее число лиц, связанных с Кремлем, в том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также вести санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека», — говорится в докладе.

Комитет также призвал кабмин Терезы Мэй ввести санкции против российского госдолга, подчеркнув, что любые шаги следует предпринимать совместно с ЕС, США и другими союзниками.