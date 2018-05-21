На Кубани рабочая неделя начнется с дождей‍

Наступившая неделя принесет на Кубань дожди и ливни с градом.

Уже сегодня, 21 мая, в Краснодаре ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, с усилением до 10 м/с. Дневная температура в столице Кубани поднимется до 27 градусов тепла.

По прогнозам краевого гидрометцентра, по краю пройдут ливни с градом. Но будет жарко — до 30 градусов. На Черноморском побережье тоже ожидаются дожди, при грозе ветер усилится до 12-14 м/с. Днем до 27 градусов.

22 и 23 мая в регионе небо по-прежнему будет затянуто тучами, дожди продолжатся, в отдельных районах пройдут ливни с градом. Ветер при грозе с порывами до 17 м/с. Днем столбики термометров покажут до 28°, местами до 31°, на Черноморском побережье вновь до 27°.