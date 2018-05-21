Символикой FIFA украсили перед ЧМ-2018 столовую в ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю

В исправительной колонии строгого режима № 6 в поселке Двубратский (Усть-Лабинский район) завершился плановый ремонт помещения столовой для осужденных. К дизайну стен столовой при этом подошли творчески. В преддверии Чемпионата мира по футболу – 2018, их разрисовали цветными логотипами мировых футбольных чемпионатов.

Разукрашивали столовую ИК-6 спортивной символикой осужденные под присмотром администрации исправительного учреждения. Несколько стен столовой украсили логотипами Чемпионатов FIFA, проходящих с 1930 года, отдельно размещен логотип Кубка мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля впервые пройдет в России. На самом видном месте установили копию кубка FIFA.

В ИК-6 большое внимание уделяют культурному досугу осужденных. Одно из ключевых направлений – занятия спортом, в первую очередь футболом. Помимо просто полезного проведения свободного времени, игра в футбол оказывает и несомненный воспитательный эффект. В каждом отряде организована своя футбольная команда, регулярно проводятся дружеские матчи, в том числе и с командой сотрудников учреждения.

В период проведения матчей ЧМ-2018 в ИК-6 организуют их показ через сеть кабельного телевидения. При этом распорядок дня нарушен не будут, если трансляция продолжится после отбоя, осужденные увидят ее в записи на следующий день.