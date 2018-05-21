Кредитный неплательщик стал пешеходом

Должнику из Успенского района Краснодарского края не удалось скрыть имущество от судебного пристава. Местный житель задолжал банку 42 тысячи рублей. Не слишком большая сумма по нынешним временам, но оплачивать ее добровольно гражданин не пожелал. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем Успенского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю проведен весь комплекс мер, предусмотренный Федеральным законом об исполнительном производстве.

Должник надлежащим образом уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, однако мер к погашению задолженности так и не предпринял. В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель установил, что за должником в собственности значится транспортное средство марки «ВАЗ 21144», 2007 года выпуска, в отношении которого было оперативно вынесено постановление о запрете регистрации.

Продать или подарить автомобиль должник не мог, но и предоставлять судебному приставу не хотел. Выехав по адресу проживания неплательщика с целью проверки его имущественного положения и отыскания транспортного средства, представитель Закона застала должника дома, но не автомобиль. Со слов гражданина, транспортное средство находилось на ремонте в автомастерской, местонахождение которой селянин отказался указывать.

Судебный пристав не стала пререкаться. Вместо этого она методично начала объезд автомастерских в районе, а это более десяти мастерских. В одной из них и был обнаружен автомобиль. Акт описи и ареста был составлен в присутствии свидетелей и судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Как раз к концу его составления на место прибыл и сам должник, которому по телефону позвонил мастер и сообщил, что машина отремонтирована и ее можно забирать.

Только вот воспользоваться отремонтированным транспортным средством гражданин сможет лишь в том случае, если погасит задолженность в самое ближайшее время.