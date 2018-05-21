В Калининском районе молодой человек подозревается в убийстве сожительницы

Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве 39-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ). По версии следствия, 19 мая 2018 года сожители находились дома в станице Новониколаевской, где совместно распивали спиртные напитки в связи с празднованием дня рождения женщины. В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого женщина ударила сожителя по лицу. Разозлившись, молодой человек нанес не менее 9 ударов кухонным ножом в область шеи и грудной клетки оппонентки, убив ее. После этого злоумышленник позвонил родственникам погибшей и сообщил, что женщину якобы похитили, не сказав о совершенном им преступлении. Между тем, мать и дочь погибшей прибыли к ее дому, где обнаружили без признаков жизни, о чем сообщили в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю