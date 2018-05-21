〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Калининском районе молодой человек подозревается в убийстве сожительницы

Понедельник, 21 мая 2018 11:37
Оцените материал
(0 голосов)

Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве 39-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ). По версии следствия, 19 мая 2018 года сожители находились дома в станице Новониколаевской, где совместно распивали спиртные напитки в связи с празднованием дня рождения женщины. В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого женщина ударила сожителя по лицу. Разозлившись, молодой человек нанес не менее 9 ударов кухонным ножом в область шеи и грудной клетки оппонентки, убив ее. После этого злоумышленник позвонил родственникам погибшей и сообщил, что женщину якобы похитили, не сказав о совершенном им преступлении. Между тем, мать и дочь погибшей прибыли к ее дому, где обнаружили без признаков жизни, о чем сообщили в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Прочитано 57 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Кредитный неплательщик стал пешеходом Приставы поучаствовали в профсоюзном празднике «Папа, мама, я – дружная семья» »
Наверх