Приставы поучаствовали в профсоюзном празднике «Папа, мама, я – дружная семья»

Члены профсоюзной организации – работники аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю и городских отделов судебных приставов г. Краснодара приняли активное участие в конкурсе «Папа, мама, я – дружная семья». Мероприятие было посвящено 100-летию Профсоюза работников госучреждений России.

В выходные на Затоне собралось большое количество участников конкурса. Приходили семьями, с приподнятым настроением и желанием завоевать призы. Первым разделом конкурса стало соревнование «Рисунок на асфальте», главными участниками которого были названы дети. Участники конкурса были поделены на четыре возрастные группы, при помощи своих родителей полчаса рисовали картины на тему «Профсоюз – это круто!». За отведенное время ребята в возрасте от 3 до 13 лет украсили асфальт настоящими шедеврами. А компетентное жюри по достоинству оценило каждый рисунок.

Второй частью профсоюзного праздника стал спортивный тимбилдинг, для участия в котором взрослые и дети разбились на команды по 10 человек. По итогам двух конкурсов были названы победители, получившие дипломы и медали. Впрочем, на награждении обиженных не было. Каждый ребенок был отмечен памятным подарком от профсоюзной организации!

«Это мероприятие было направлено на развитие творческих способностей и воспитание правильного отношения к здоровому образу жизни. Еще одной важной задачей стало содействие укреплению взаимоотношений в семье. И, конечно же, популяризация профсоюза в целом, - пояснила председатель первичной профсоюзной организации УФССП России по Краснодарскому краю О.Б. Стусь. – А непосредственно для работников нашего Управления это стало хорошей возможностью сплотить коллектив».