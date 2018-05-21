Чистота под флагом

Специальным экологическим сертификатом качества – Голубым флагом – отмечен пляж горного курорта «Роза Хутор» на побережье Черного моря в Сочи. Специальная награда международной Федерации экологического образования/Foundation for Environmental Education (FEE), которым она с 1987 года отмечает пляжи и причалы, отвечающие самым высоким требованиям. Соответствие критериям Голубого флага требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения. Его можно получить только на текущий сезон и далее это право нужно ежегодно подтверждать.

- Пляж, над которым развевается Голубой флаг, гарантирует отдыхающим свободный доступ (услуги могут быть платными), чистые воду и песок, работу службы спасения и наблюдения, неотложную помощь, шезлонги, душевые кабинки, отсутствие моторного транспорта, - сообщает пресс-служба «Роза Хутор»

Собственный оборудованный пляж «Роза Хутор» на побережье Черного моря, в Имеретинской долине откроется 1 июня. Гости горного курорта смогут добраться до него на регулярных бесплатных автобусах.

Ирина СИЗОВА