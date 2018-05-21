В Северском районе бывший сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Следственным отделом по Северскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Северскому району. Он обвиняется в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ) и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации (ст.322.3 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2017 года к обвиняемому обратился мужчина по вопросу постановки на учет по месту пребывания в Северском районе иностранных граждан. Фигурант, используя свои служебные полномочия, нарушая принципы миграционного учета Российской Федерации, за взятку в размере 30 тысяч рублей, изготовил уведомления о прибытии граждан Республики Узбекистан и Таджикистан, после чего зарегистрировал их в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Северскому району. На основании указанных документов была фиктивно произведена постановка на миграционный учет по месту пребывания 16 иностранных граждан в жилых помещениях в станицах Северской и Крепостной без ведома и согласия проживающих по данным адресам граждан России. Своими действиями обвиняемый существенно нарушил охраняемые законом интересы государства, поскольку обеспечил незаконное и бесконтрольное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан, нарушив принципы миграционного учета по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю