В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС за подделку документов

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

По версии следствия, в августе 2016 года, подозреваемый, управляя автомобилем «Форд Мустанг», прибыл с территории Республики Абхазия на таможенный пост МАПП Адлер Сочинской таможни, где предоставил сотрудникам таможни подложные документы на указанный автомобиль, для придания ему вида транспортного средства международной перевозки. Данное преступное действие позволило инспектору ДПС пересечь государственную границу и осуществить ввоз автомобиля на территорию Российской Федерации без применения к нему таможенных платежей, сборов и налогов.

По данному факту в УТ МВД России по ЮФО проводится служебная проверка по факту возбуждения уголовного дела в отношении подозреваемого. По ее результатам будет принято решение о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан