Победил математик из Сочи

Ученик девятого класса 8-й сочинской гимназии Данила Демин одержал уверенную победу на Всероссийской олимпиаде школьников по математике. В состязаниях, которые проходили в Екатеринбурге, участвовало более 400 старшеклассников из разных городов страны. Юному сочинцу не было равных, за выполнение большинства заданий члены жюри поставили ему наивысшие оценки.

- Около двух лет тому назад педагог нашей гимназии Лариса Ковальчук обнаружила у Данилы ярко выраженные склонности к изучению математических дисциплин. Все самые сложные уравнения он решал легко и быстро, применяя при этом нестандартные и оригинальные способы. Мы направили мальчика в летнюю алгебраическую школу в Лаго-Наки, затем - на математическую смену в сочинском детском образовательном центре "Сириус". Очень приятно, что это обернулось блестящими результатами и Данила Демин победил на Всероссийской олимпиаде школьников по математике, - прокомментировал событие директор 8-й сочинской гимназии Игорь Никитин.

Остается добавить, что кумирами Данилы Демина являются знаменитые российские математики Андрей Колмогоров, Николай Лобачевский и Лев Чебышев. После окончания гимназии он собирается поступать на мехмат МГУ, где существует первоклассная научная математическая школа.

Ирина СИЗОВ