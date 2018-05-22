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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Темрюкском районе

Вторник, 22 мая 2018 10:52
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В пятницу, 25 мая 2018 года, с 14.00 до 16.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в Темрюкском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Темрюкскому району по адресу: г. Темрюк, ул. К.Маркса, 151.

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Темрюкскому району или по телефону: 8 (861-48) 4-12-94.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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