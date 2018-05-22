Более 1000 кубанцев приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию в Горячем Ключе

По итогам состязаний в командном зачете наша сборная заняла второе место. На поиск контрольных точек в минувшие выходные отправились участники из 19 муниципалитетов Кубани. На протяжении двух дней на Шапошниковых полянах проходили состязания «Российский-» и «Кубанский азимут». В зависимости от возрастной группы, спортсменам предстояло преодолеть маршруты длиной от полутора до 5,5 км, а соревнования проводились в двух различных дисциплинах: «Кросс-Выбор» и «Кросс-Классика».

Несмотря на то, что многим из них эта местность уже была знакома, состязательную составляющую это не упростило - сложности рельефа уравняли шансы на победу. По итогам соревнований участники из Горячего Ключа завоевали 11 призовых мест, в общекомандном же зачете заняли второе место.

Сегодня «Российский Азимут» - это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире. Мероприятие уже сравнялось по популярности с такими известными спортивно-массовыми акциями, как «Лыжня России» и «Кросс Нации».