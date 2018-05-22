«Карьерная биржа» с судебными приставами

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю стало участником общероссийского образовательного проекта Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России».

Всероссийская карьерная биржа стартовала сразу в 32 регионах нашей страны. Площадкой для её проведения в столице Кубани стал Краснодарский кооперативный институт – филиал Российского университета кооперации. Как отметила перед началом мероприятия ректор Краснодарского кооперативного института Надежда Овчаренко, знакомство студентов с профессией уже в период обучения является наиболее эффективной кадровой политикой.

Карьерная биржа проходила на нескольких площадках, в зависимости от направления деятельности работодателей. Разумеется, достойное место на правовой площадке заняло Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. Более 40 студентов обратились к главному специалисту-эксперту отдела государственной службы и кадров Оксане Диановой. Ребята активно интересовались особенностями работы судебных приставов-исполнителей, судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, а также специалистов аппарата и структурных подразделений Управления. Будущие юристы узнали о статусе Службы, буднях судебных приставов, перспективах карьерного роста и, конечно, получили исчерпывающие ответы на все заданные вопросы. Им были подробно разъяснены преимущества государственной гражданской службы, работы в сфере принудительного исполнения судебных решений и обеспечения установленного порядка деятельности судов.

Время общения студентов с потенциальными работодателями ограничивалось одним часом. Показательно, что по прошествии этого времени у столика с надписью «УФССП России по Краснодарскому краю» стояла очередь не менее чем из 5 человек. В этом нет ничего удивительного – ни для кого не секрет, что государственная служба ценится всегда.