Учебное возгорание предотвращено

В здании Арбитражного суда Северо-Кавказского округа прошли совместные учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций. В тренировке на тему «Действия при возникновении возгорания или пожара в зданиях, помещениях судов» приняли участие 47 судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Краснодарскому краю, сотрудники полиции г. Краснодара, сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, работники скорой медицинской помощи, а также администратор и работники суда.

Основной задачей стала отработка межведомственного взаимодействия при возникновении пожара. Об актуальности этого вопроса говорить не приходится – слишком тяжелыми и даже катастрофическими бывают последствия возгораний.

Занятие провел начальник Специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Краснодара С.В. Белоусов. Работники именно этого отдела охраняют все суды, расположенные на территории Краснодара, в том числе Краснодарский краевой суд, Арбитражный суд Краснодарского края, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа и Краснодарский гарнизонный военный суд. Из 47 судебных приставов, участвующих в тренировке, 35 – работники именно этого отдела.

Оставшиеся 12 – работники Специализированного отдела оперативного дежурства г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю, в задачу которых входит охрана городских отделов судебных приставов и здания Управления, на ул. Красной, 22.

Отработка и совершенствование навыков в данном контексте имеет особое значение: судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов постоянно работают в условиях большого скопления людей и от слаженности их действий в экстренной ситуации могут зависеть сотни, и даже тысячи чужих действий.

Тренировочное занятие прошло с максимальной тщательностью. На учебную точку прибыли скорая помощь и пожарный расчет. На месте была полностью смонтирована система пожаротушения. В течение всего учебного пожара судебные приставы охраняли периметр, для предотвращения случайного попадания людей в зону потенциальной опасности.

По окончании занятия участники пришли к выводу, что все цели тренировки достигнуты. Общая оценка – «удовлетворительно».