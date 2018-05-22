Мэр Краснодара заявил о необходимости увеличить число летних кафе

Глава Краснодара Евгений Первышов заявил о необходимости размещения на центральной улице города — Красной — максимального количества летних нестационарных кафе. Об этом сообщил помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

По словам Вербицкого, мэр дал поручение управлению торговли проработать данный вопрос досконально, посмотреть все заявки и возможности.

— Это не должны быть полноценные пивнушки. Порядочным владельцам кафе, которые смогут выдержать формат, нужно дать разрешения, — цитирует Первышова его помощник.