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Мэр Краснодара заявил о необходимости увеличить число летних кафе

Вторник, 22 мая 2018 10:55
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Глава Краснодара Евгений Первышов заявил о необходимости размещения на центральной улице города — Красной — максимального количества летних нестационарных кафе. Об этом сообщил помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

По словам Вербицкого, мэр дал поручение управлению торговли проработать данный вопрос досконально, посмотреть все заявки и возможности.

— Это не должны быть полноценные пивнушки. Порядочным владельцам кафе, которые смогут выдержать формат, нужно дать разрешения, — цитирует Первышова его помощник.

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