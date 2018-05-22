Полицейский потушил пожар до приезда спасателей на Кубани

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рассказали, что Николай Савченко шел домой после службы и заметил огонь на территории частного дома в станице Кущевской. Приблизившись, он понял, что это горят хозяйственные постройки.

Полицейский вызвал пожарных и разбудил хозяев дома. Глава семьи и вместе с сотрудником полиции потушили огонь, который уже перекинулся на стоящую рядом теплицу. В результате с огнем справились до приезда экстренных служб.

Начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю объявил благодарность Николаю Савченко за проявленную бдительность, профессиональные действия при тушении пожара.