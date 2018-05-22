Преподаватель местного колледжа попался на взятке

В Краснодаре приключилась неприятная история. Преподаватель местного колледжа попался на мошенничестве. Как сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю, мужчина, зная, что студенты сдали экзамен, потребовал с них по три тысячи рублей за выставление оценок в зачетки. Староста группы, состоящей из 21 человека, заподозрил преподавателя.

Он знал, что экзамен сдан и все соответствующие оценки уже выставлены. Поэтому студент и обратился в правоохранительные органы.

- В итоге, староста передал преподавателю 63 тысячи рублей. Однако тот не успел ими воспользоваться, так как был задержан полицейскими, - сообщили в пресс-службе краснодарского СУ СКР.

Теперь в отношении преподавателя машиностроительного колледжа возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается.