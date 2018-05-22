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В Верховной раде пригрозили уничтожить Крымский мост‍

Вторник, 22 мая 2018 11:01
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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти уничтожить Крымский мост через Керченский пролив. «Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская — потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора», — заявил Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, «любая нормальная страна» в состоянии войны стремится уничтожить вражескую инфраструктуру. При этом на вопрос, намерен ли он лично уничтожать объект, депутат уточнил, что сделал бы это, будучи министром обороны.

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