В Верховной раде пригрозили уничтожить Крымский мост‍

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти уничтожить Крымский мост через Керченский пролив. «Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская — потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора», — заявил Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, «любая нормальная страна» в состоянии войны стремится уничтожить вражескую инфраструктуру. При этом на вопрос, намерен ли он лично уничтожать объект, депутат уточнил, что сделал бы это, будучи министром обороны.