Глава Псебая, где подростки убили многодетную мать, ушел в отставку

На сессии местного совета депутатов было принято решение о досрочной отставке Жаркова, сообщает газета «Предгорье».

С 22 мая исполняющим обязанности главы Псебая станет Алексей Букин, который ранее занимал должность заместителя главы поселения. Павел Жарков руководил Псебаем с 2009 года.

В Псебае произошло убийство 40-летней матери пятерых детей Натальи Дмитриевой. По подозрению в преступлении задержали 16-летнего подростка, который сознался в содеянном. Он рассказал, что провожал женщину из кафе. Оба они были пьяны, между ними произошла ссора, во время которой юноша ударил знакомую камнем по голове, задушил, спрятал тело и скрылся.