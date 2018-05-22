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СЮЖЕТ ДНЯ

Глава Псебая, где подростки убили многодетную мать, ушел в отставку

Вторник, 22 мая 2018 11:03
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На сессии местного совета депутатов было принято решение о досрочной отставке Жаркова, сообщает газета «Предгорье».

С 22 мая исполняющим обязанности главы Псебая станет Алексей Букин, который ранее занимал должность заместителя главы поселения. Павел Жарков руководил Псебаем с 2009 года.

В Псебае произошло убийство 40-летней матери пятерых детей Натальи Дмитриевой. По подозрению в преступлении задержали 16-летнего подростка, который сознался в содеянном. Он рассказал, что провожал женщину из кафе. Оба они были пьяны, между ними произошла ссора, во время которой юноша ударил знакомую камнем по голове, задушил, спрятал тело и скрылся.

 

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