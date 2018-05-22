Синоптики прогнозируют 22 мая на Кубани дожди с грозами

В некоторых районах города автомобилям приходилось буквально плыть, а пешеходам — идти практически по колено в воде. Сложнее всего ситуация была на улицах Восточно-Кругликовской, Дальней, Атарбекова, 40-летия Победы, Зиповской и Московской. В некоторых районах, по сообщениям местных жителей, затопило магазины, которые расположены на цокольных этажах многоквартирных домов.

Дождь спровоцировал огромные пробки. На ликвидацию последствий дождя вышло десять водооткачивающих машин, а также три автоцистерны. Ситуацию под контролем держат специалисты МЧС.