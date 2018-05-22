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Обладателям товарного знака «Сделано на Кубани» вручили дипломы

Вторник, 22 мая 2018 11:06
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Победителями краевого конкурса стали больше 40 предприятий региона. Дипломы их руководителям вручил лично Вениамин Кондратьев. Теперь у них есть полное право маркировать свою продукцию знаком «Сделано на Кубани».

— Знак качества не будет ни в коем случае продаваться. Ни за какие деньги. Знак качества нужно заслужить, заработать на самом деле качественной продукцией, экологически чистой продукцией. Здесь должна быть системная последовательная работа по защите нашего сельхозпроизводителя от мошенников, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

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