Эксперты ОНФ разработали для регионов методические рекомендации по исполнению нового «майского указа» президента

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) разработали методические рекомендации, которые помогут качественно выполнить задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в указе о национальных целях, а также проконтролировать их выполнение. В ближайшее время методичка будет разослана экспертам и активистам ОНФ, прежде всего, в рабочие группы и проекты Народного фронта, а также в региональные исполкомы.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева напомнила, что многие вопросы, которые включены в указ президента Владимира Путина о национальных целях, находятся в повестке Народного фронта. Она также подчеркнула, что в своей работе над новым указом главы государства эксперты Народного фронта собираются сконцентрироваться на использовании новых подходов.

«С одной стороны, мы продолжим ту деятельность, которая уже ведется экспертами ОНФ – усилится наша экспертная работа, взаимодействие с рабочими группами, - отметила Тимофеева, - А с другой стороны, мы планируем шире задействовать на наших площадках обычных граждан, общественных экспертов, молодых людей, готовых стать нашими активистами и сотрудничать с Народным фронтом по самым актуальным темам».

Руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов подчеркнул, что Народный фронт принял на контроль исполнение нового «майского указа». «Наши активисты и эксперты будут проводить соответствующие мониторинги и контролировать, как происходит исполнение пунктов указа не в кабинетах или на бумаге, а на земле – как это отражается на качестве жизни простых людей», - заявил он.

«В регионах также должна быть организована эта работа, - отметила Ольга Тимофеева. –Большую помощь в этом окажут разработанные ОНФ методические рекомендации, которые упорядочат большую работу по решению поставленных нашим лидером задач. И над некоторыми из этих задач мы уже начали работать. Например, активисты ОНФ начали формировать «Интерактивную карту доступности медпомощи», которая будет запущена в ближайшее время».

Эксперты ОНФ отметили, что разработанные методические рекомендации помогут лучше сориентироваться в большом объеме поставленных президентом задач. В документе обращают внимание на то, что до 1 октября 2018 г. правительству РФ необходимо разработать национальные проекты (программы) и комплексные планы по 13 направлениям.

На ряд задач ОНФ обращает особое внимание. Например, в сфере демографии среди прочего нужно достичь 100-процентной доступности к 2021 г. дошкольного образования для детей до 3 лет. Одна из важных задач в здравоохранении – обеспечить поселения, где живут от 100 до 2 тысяч человек, врачебными амбулаториями и Фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАПами), а там, где меньше 100 человек – мобильными медкомплексами. В сфереобразования нужно сформировать эффективную систему поддержки талантливых детей и молодежи, а в городской среде – кардинально повысить ее комфортность и предусмотреть механизм прямого участия граждан в этом процессе. В экологии требуется создать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, также во всех регионах должна работать система общественного контроля для выявления и ликвидации несанкционированных свалок. В дорожной сфере один из акцентов делается на внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог. А в сфере занятости – на росте производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже 5% в год.

Что касается сектора науки, то здесь среди прочего необходимо создать как минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня. А дляцифровой экономики нужно подготовить высококвалифицированные кадры, внедрить цифровые технологии в сферы государственного управления и оказания госуслуг. По направлению «культура» потребуется развивать сеть муниципальных библиотек и поддержать добровольческие и волонтерские движения. Для малых и средних предпринимателей нужно упростить доступ к льготному финансированию, льготным кредитам и создать систему поддержки фермеров. Важная задача – также в развитии современной инфраструктуры, здесь предстоит поэтапно развивать транспортные коммуникации между административными центрами субъектов и реконструировать инфраструктуру региональных аэропортов.

Новый «майский указ» президента России и лидера ОНФ Владимира Путина определяет будущее страны до 2024 г. и объединяет около 150 целей и задач. Все они беспрецедентны по своей масштабности и сложности. В этом документе получили развитие отдельные пункты «майских указов» 2012 г. и формулируются новые задачи национального развития.

В Народном фронте взяли на контроль исполнение стратегически важного указа. В рамках этого документа эксперты и активисты продолжат свою работу по мониторингу и контролю за выполнением поручений главы государства, в чем у представителей ОНФ накоплен четырехлетний опыт.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба ОНФ