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Призы «Кубка Магнолии» по спортивным бальным танцам завоевали ребята из Горячего Ключа

Вторник, 22 мая 2018 15:45
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По итогам состязаний они стали одними из лучших. Участниками танцевальных состязаний в краевой столице стали 500 пар. Горячий Ключ представили воспитанники клуба «Орион». В ходе выступлений ребята продемонстрировали традиционно высокие результаты, за что были удостоены заслуженных наград.

На первую ступень пьедестала почета поднялись Игорь и София Колесник – они завоевали «золото» турнира в европейской программе. «Серебряными» призерами в латино-американской программе стали Андрей Вишняков и Ульяна Яшная. Александр Головин и Алина Панеш заняли 4-е место. С высокими достижениями спортсменов на своей странице в Фейсбук поздравил глава Горячего Ключа.

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