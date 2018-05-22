Новый водовод обеспечит надежное водоснабжение жителям поселка Веселовка

Веселовка – самый южный поселок в Темрюкском районе Краснодарского края, находится у берегов Черного моря и Кизилташского лимана. Окрестности поселка знамениты своими песчаными пляжами. Питьевую водув поселок подает ремонтно-эксплуатационное управление «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс».

«Подводящий водовод построен в начале 70-х годов из различных материалов, что значительно затрудняет эксплуатацию. В настоящее время поселок Веселовка активно развивается: строятся жилые дома, новые микрорайоны, дома отдыха. Данное развитие было бы невозможно без поддержки краевой администрации. Так для жизнеобеспечения нового микрорайона площадью 25 гектаров подведены все необходимые коммуникации, в том числе выполнено строительство нового подводящего водопровода взамен аварийного», - рассказал глава администрации Новотаманского сельского поселения Вячеслав Лаврентьев.

Новый подводящий водовод к поселку Веселовка протяженностью 5200 метров построен в рамках региональной программы «Жилище».

Специалистами производственного участка ст. Тамань ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» подготовлен узел переключения между новым подводящим водоводом и магистральным водоводом В-10. Были проведены гидравлические испытания системы водоснабжения, а также выполнены работы по дезинфекции и промывке сетей.

Проведенные работы свидетельствуют, что жители поселка Веселовка обеспечены качественным и надежным водоснабжением.