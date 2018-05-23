Правительство рассматривает вопрос снижения акцизов на топливо‍

Правительство готово снизить акцизы на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Такое намерение подтвердил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Оно обсуждалось на заседании комитета, на котором также присутствовали энергетики и нефтяники во главе с Заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам Москвичев, который принял участие в заседании.

«Такое решение остановит рост цен или даже уменьшит их для розничного потребителя», — сказал Москвичев.

Также о готовности правительства к такому решению заявил на заседании Госдумы первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Есяков, сообщают РИА Новости. По его словам, акцизы на бензин снизят на три тысячи рублей за тонну, а на дизтопливо — на две тысячи.

Депутат отметил, что с начала года цены на бензин выросли на 4,7 %, на дизтопливо — на 9%. Это гораздо выше темпов инфляции и вызвано тремя основными причинами: повышением акцизов, ростом цен на нефть и укреплением рубля.

Высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в сфере ТЭК уверен, что уменьшение акцизов на топливо – это только один шаг на пути к уменьшению цен на бензин. Он обращает внимание, что такого роста цен не было за все время работы биржи.