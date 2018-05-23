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СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи надо навести порядок!

Среда, 23 мая 2018 00:15
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Вениамин Кондратьев вместе с представителями силовых структур и ведомств края, вице-губернаторами осмотрел многоэтажки, построенные с нарушениями.

Сейчас на территории Сочи 223 «проблемных» многоэтажки, 185 из них – это самострои, 10 жилищно-строительных кооперативов, а также 28 объектов, возводимых в рамках закона о долевом строительстве.

С начала 2018 года администрация Сочи подала в суды 64 иска о признании зданий незаконными. Все поданные заявления судами удовлетворены, строительство – «заморожено».

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