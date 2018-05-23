В Краснодар доставили новые 100-рублевые памятные банкноты к ЧМ-2018

На лицевой стороне купюры изображена художественная композиция, которая символизирует преемственность поколений. Это мальчик, мечтающий повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин. На оборотной стороне — летящий футбольный мяч, олицетворяющий земной шар, на котором выделена карта России.

Ниже перечислены города, в которых пройдут матчи ЧМ-2018. Изображение обеих сторон ориентировано по вертикали.

Памятная банкнота будет являться законным средством платежа, однако в ЦБ при ее разработке исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир или для коллекции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Банк России выпустил полимерные купюры, приуроченные к международному спортивному событию, тиражом в 20 млн штук.