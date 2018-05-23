В Сочи обеспечены дожди и грозы во время ЧМ-2018

«В июне прогнозируются среднемноголетние значения с температурами до 30−32 °С. Ночные температуры будут колебаться от 12−15 °С до 20 °C. Также надо учесть, что это самый дождливый сезон в Краснодарском крае — грозы и дожди обеспечены»

Руководитель Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь

Метеоролог акцентировал, что для южной части Черноморского побережья, начиная от Туапсе, характерен субтропический климат, поэтому дожди там идут либо утром, либо вечером, а купаться в море можно и в дождь.