«Краснодар Водоканал» призывает не доверять сомнительным организациям

В «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») поступило несколько «уведомлений» от абонентов, в которых сообщается об отказе оплачивать коммунальные услуги. Свой отказ они мотивируют членством в некой организации, которое, по их мнению, дает право «потреблять коммунальные и прочие услуги на бесплатной основе».

Вступившие в эту организацию убеждены, что водоснабжение и прочие коммунальные услуги на всей территории Российской Федерации должны предоставляться им бесплатно на основании выплаты членских взносов.

«Мы призываем краснодарцев быть бдительнее, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. - При получении сомнительных уведомлений и предложений необходимо уточнять содержащуюся в них информацию в «Краснодар Водоканале» или в УК и ТСЖ, предоставляющих коммунальные услуги. Обязанность по оплате услуг ресурсоснабжающих организаций закреплена за потребителями нормативно-правовыми актами».

ООО «Краснодар Водоканал» обеспечивает потребителей услугами «холодное водоснабжение» и «водоотведение» на территории города Краснодара. Постановлением администрации МО г. Краснодар от 13.09.2013 № 6972 предприятие наделено статусом гарантирующей организации по водоснабжению и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.