В горах Сочи разделяют мусор

Необычный и важный сервис по сбору вторсырья запустил горный курорт «Роза Хутор». Таким образом олимпийский комплекс продолжил реализацию программы устойчивого развития.

- Особое место в программе занимает забота об окружающей среде, предусматривающая, в том числе, сокращение производимых отходов. В настоящее время на курорте «Роза Хутор» работает около 200 бизнесов разной величины, включая отели, рестораны, магазины, и каждый из них осуществляет закупки и производит отходы. Поэтому сокращение их объема, организация эффективного сбора и вывоза - это важная задача, решение которой позволяет поддерживать чистоту и порядок на берегах реки Мзымта, на лесистых склонах и высокогорных лугах, - сообщили на горном курорте.

За зимний сезон 2017-2018 с «Роза Хутор» на переработку было отправлено 1000 кубометров картона и пластика, собранных с помощью пяти контейнеров-накопителей, расставленных на территории комплекса. Сегодня на курорте запущен собственный сервис по ежедневному сбору вторсырья. Весь картон, пластик, стеклянные бутылки из магазинов, баров, ресторанов и отелей каждый день собирается соответствующей службой. Вторичное сырье передается на дальнейшую переработку, а работающие на «Роза Хутор» предприниматели сокращают расходы на вывоз мусора

- Сбор вторичного сырья это первый шаг на пути к ответственному обращению с отходами. Мы работаем над тем, чтобы полезные и пригодные для переработки отходы не попали в общий поток мусора. Таким образом, вторсырье не окажется в мусоровозе на пути к свалке, а вновь найдет сбыт на рынке. Действуя таким образом, мы не только уменьшаем экологический след курорта, но и снижаем наши расходы на оплату услуг по вывозу мусора, - отметил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Отладив сбор вторсырья в хозяйственной зоне курорта, планируется его организация в клиентском секторе. Нынешним летом гости «Роза Хутор» станут участниками системы раздельного сбора отходов - пустые пластиковые бутылки будут также аккуратно собраны и направлены на переработку. Направляться на переработку будут и все бумажные отходы, образующиеся в офисных помещениях курорта.

Ирина СИЗОВА