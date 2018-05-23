Сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю в Сочи и полицейские города-курорта задержали подозреваемого в разбойном нападении и ложном сообщении

В дежурную часть УВД по городу Сочи обратился работник одного из местных сетевых кафе и сообщил, что в заведение общественного питания вошел неизвестный и, угрожая привести в действие якобы взрывное устройство в коробке, потребовал отдать ему денежные средства из кассы. Получив более 65 тысяч рублей, злоумышленник бросил предмет, который держал в руках, за стойку и скрылся. По указанному адресу для обследования помещения и оцепления прилегающей территории прибыла следственно-оперативная группа. В результате осмотра полицейские не обнаружили предметов, опасных для жизни и здоровья людей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления ФСБ и полиции города Сочи установили личность подозреваемого и задержали 32-летнего жителя Мостовского района по месту временного проживания в городе Сочи. При дальнейшей проверке установлена причастность задержанного еще к одному факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. В настоящее время следственным отделом УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 207 УК РФ и частью 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.