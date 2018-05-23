Кущевский предприниматель Федор Стрельцов объявлен в розыск

Следственное управление СК РФ по Ростовской области объявило в розыск кубанского бизнесмена Федора Стрельцова. Мы уже писали, что ранее, в апреле, в отношении владельца ООО «Агрокомплекс Кущевский», контролировавшего крупные сельскохозяйственные активы на севере Кубани, было возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество в особо крупном размере».

Федора Стрельцова журналисты многих известных СМИ называют бывшим компаньоном покойного главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка. Напомним, что цапковская преступная группировка в ноябре 2010 года зверски убила женщин, мужчин и детей в доме фермера Аметова. Стрельцов, конечно, лично не принимал участия в кровавом преступлении, но после смерти главаря банды и осуждения других ее членов к длительным срокам заключения смог «наследовать» все хозяйственные активы банды Цапка и стать новым «хозяином» Кущевской.

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Стрельцова стало заявление руководителя ростовской компании «Агрохим-Авиа» Алексея Лагошина. В рамках договорных отношений ООО «Агрохим-Авиа» поставляло «Агрокомплексу Кущевский», принадлежащему Федору Стрельцову, различную продукцию (семена, средства защиты растений и т. д.). Расчеты проводились через цепочку посредников. В результате оплата за поставленный товар произведена не была.

Ранее следственные органы открыли дело против гендиректора «Агрокомплекса Кущевский» Георгия Копыта, в настоящее время он находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении урожая сельскохозяйственных культур на сумму 300 миллионов рублей у кущевского АО «Маяк», компании, под управление которой еще в 2012 году перешли бывшие земельные активы семьи Цапков. В дальнейшем эти земли были похищены с помощью схем, в реализации которых, возможно, есть след и Федора Стрельцова.

Под следствием сейчас также находится бывший гендиректор АО «Маяк» Виталий Кошенок, состоящий в родственных отношениях со Стрельцовым. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями в связи с тем, что передавал земли АО «Маяк» в субаренду «Агрокомплексу Кущевский» по заведомо невыгодной для руководимого им агропредприятия цене. В результате «Маяк» понес крупный ущерб и оказался в процедуре банкротства.

По имеющимся данным, в настоящее время уголовные дела, связанные с Федором Стрельцовым и его окружением, насчитывают около десятка эпизодов и следствие продолжает вскрывать всё новые и новые факты по правонарушениям. Это, возможно, даст следователям основания объединить их в одно производство и квалифицировать деятельность фигурантов как организованное преступное сообщество (ст. 210 УК РФ, максимальное наказание — двадцать лет лишения свободы).

В начале этого года в ряде СМИ было опубликовано письмо, написанное Сергеем Цапком незадолго до смерти в СИЗО Краснодара. СМИ связывают письмо с именем Стрельцова. Подлинность авторства письма подтверждена графологической экспертизой, в связи с чем речь может идти о возбуждении новых уголовных дел, имеющих отношение к мошенническим действиям и вымогательствам в период активной деятельности цапковской банды.

Речь идет о захватах рейдерским способом собственности граждан и организаций, при которых использовались связи в правоохранительных органах. Имеющиеся данные говорят о том, что приближенные Цапков очень сомнительными путями стали владельцами или контролирующими лицами ряда предприятий, а именно ООО СК «Север Кубани», ООО «Агро-Полтавченское», иные из которых (например, мегаферма ООО «Артекс Агро» и ООО «Юг Агротехника») перепроданы с личной выгодой. При этом денежные средства могли быть направлены в теневой оборот.

Стоит вспомнить и историю про то, что ряд предприятий, которые контролировались бандой Цапка (а ведь Федю Обнала называют еще и «казначеем» банды), мошенническим путем кредитовался в Краснодарском РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк». И полученные кредиты использовались не только на развитие подконтрольных предприятий. По состоянию на октябрь 2010 года долг этих предприятий перед Краснодарским РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» составлял 6800000000 рублей. И так и не был погашен. При этом к ответственности за невозврат кредитных средств так никто и не привлечен. В связи с тем, что предприятия группы Стрельцова не смогли вернуть кредитные средства, залоговое обеспечение отсутствовало, банк был вынужден привлечь третье лицо для погашения этих проблемных активов.

Из постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Федора Стрельцова прямо следует, что деятельность фирм ООО «Агрокомплекс Кущевский», ООО «Компаньон» была связана с мнимыми сделками, финансовыми операциями сомнительного характера. Основная масса так называемых контрагентов ООО «Агрокомплекс Кущевский», ООО «Компаньон», через которых осуществлялись сделки по «продаже» сельхозпродукции без НДС, представляла собой, судя по данным ЕГРЮЛ, фирмы-однодневки. Наличие сомнительных контрагентов в различных регионах страны свидетельствует о том, что вышеуказанная деятельность лиц, стоящих за ООО «Агрокомплекс Кущевский», носила межрегиональный характер.

Граждане, считающие себя пострадавшими от действий Стрельцова и «подконтрольных» ему правоохранителей (среди них Борис Гурдисов, Константин Лесной, Виктория Лесная, Анна Данько, пайщики колхоза «Заря», Николай Гордик, а также Алла Дзюба, у родственников которой было отобрано имущество, и многие другие), публично заявляют, что правоохранительные органы Кущевского района возбуждали заказные уголовные дела, целью которых было отобрать бизнес или заставить людей замолчать.

Так, предприниматель Николай Гордик обвиняет в инициировании своего уголовного преследования именно Федора Стрельцова. По данным следствия, уголовное дело в отношении Гордика в свое время возбуждалось после того, как предприниматель отказался передать 51 процент акций своего сельхозпредприятия Сергею Цапку и Вячеславу Цеповязу. Результатом уголовного преследования агрария было то, что Николай Гордик все-таки лишился своего имущества. Недавно, кстати, стало известно, что Прокуратура Краснодарского края инициировала возобновление Следственным комитетом расследования этого приостановленного уголовного дела. Дело возбуждено «по факту», а не в отношении конкретных рейдеров, но, возможно, одним из фигурантов его станет опять же Федор Стрельцов.

Как предполагает на данный момент следствие, подозреваемый в мошенничестве Федор Стрельцов для завладения имуществом ростовской фирмы ООО «Агрохим-Авиа» разработал многоступенчатую схему перехода права собственности на поставляемую продукцию от «Агрохим-Авиа» к фирме «Агрокомплекс Кущевский» через две компании-посредника — ООО «Дон-Агро-Плюс» к ООО «Компаньон». Следователи проверяют версию, согласно которой в схему было вовлечено еще несколько человек из числа представителей ООО «Компаньон» и ООО «Агрокомплекс Кущевский».

О Федоре Стрельцове за последние годы не писали разве что ленивые СМИ. Упоминания об его персоне есть в таких известных средствах массовой информации, как «Российская газета», «Вести ФМ», ИА «Росбалт».

Вот небольшая выдержка из статьи в «Российской газете» «Самим не хватает. Арестованное имущество Цапков уводят от исков потерпевших» (февраль 2016 года): «Львиная доля имущества и земель „Артекс-Агро” ушли под контроль бывшего бизнес-партнера Сергея Цапка Федора Стрельцова. До недавнего времени Стрельцов возглавлял СПК „Север Кубани”, причем на должность директора этого сельхозпредприятия в свое время он был назначен приказом Виталия Иванова (активный член банды „Цапковские”, еще до суда покончивший с собой в камере СИЗО). И именно Стрельцов после ареста Сергея Цапка оказался, что называется, у руля его имущества и земель, расположенных не только в Кущевском, но и в соседнем Ленинградском районе. Постепенно под контроль Стрельцова попала и некогда могущественная фирма „Артекс-Агро”». С момента этой публикации прошло два года, но приведенную информацию никто не оспорил.

В «Википедии» — самой популярной интернет-энциклопедии с аудиторией в десятки миллионов посетителей в день рассказывается о разделе активов банды Цапков в статье «Массовое убийство в станице Кущевской»: «Новый арендатор кущевской земли ЗАО „Маяк” оказался под контролем не инвесторов, а родственников Мартыновой. Они передали землю обратно Федору Стрельцову — доверенному лицу Сергея Цапка».

В общем, сведений не в пользу Федора Стрельцова, в том числе и в медийном пространстве, накопилось очень много. Следователям придется, наверное, выяснять и их достоверность. Тем, кто пострадал от действий Стрельцова, очень важно, чтобы наконец были расставлены все точки над i, чтобы все противоправные деяния получили огласку и оценены исходя из буквы закона.

«Аргументы недели» продолжают следить за ситуацией и обязательно сообщат читателям о новых подробностях в уголовном деле Федора Стрельцова, как только они появятся.

Когда верстался номер: журналистам «Аргументов недели» стало известно о том, что Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило еще три новых уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями» в отношении бывшего генерального директора АО «Маяк» В. В. Кошенка, главы КФХ С. В. Криштопы, директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Г. А. Копыта по вновь выявленным эпизодам хищения активов АО «Маяк», ООО «Маяк» в особо крупном размере. Новый фигурант уголовного дела С. В. Криштопа задержан, В. В. Кошенок и Г. А. Копыт уже ранее были арестованы. Следствие не исключает, что в ближайшее время могут быть привлечены к уголовной ответственности и другие лица из числа аппарата управления ООО «Агрокомплекс Кущевский».