30 Мая БКС Премьер проводит Интеллектуальную игру в Краснодаре

10 команд Знатоков сразятся в интеллектуальном поединке. Гостей ждет захватывающая игра, горячие обсуждения, новые знакомства, живая музыка, дегустация вин и море впечатлений.
Что такое интеллектуальный поединок:
Игра на логику, сообразительность и кругозор;
Сбалансированная разносторонность вопросов;
Набор интересных и разнообразных головоломок и масса веселья в процессах обсуждения;
Неформальные встречи и знакомства предпринимателей Краснодара;
Паузы для фуршета и дегустации вин.
Дата и место:
30 мая в 18-00, ресторан «АРТиШОК», ул.Красных Партизан, 96
Оплата не требуется.
Вход строго по предварительной регистрации: по тел. 8-952-835-35-35, 8-918-183-72-70, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Электронная регистрация: https://renomeonline.timepad.ru/event/719832/
Организаторы мероприятия: БКС Премьер, РЕНОМЕ Онлайн
Партнеры мероприятия: Клуб Загородного Отдыха, «ТРИЕРА» — косметологическая клиника в Краснодаре, бренд Chateau Tamagne, винодельня Кубань-Вино, Ранчо «У ИВАНЫЧА».