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30 Мая БКС Премьер проводит Интеллектуальную игру в Краснодаре

Среда, 23 мая 2018 20:20
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30 Мая БКС Премьер проводит Интеллектуальную игру в Краснодаре

10 команд Знатоков сразятся в интеллектуальном поединке. Гостей ждет захватывающая игра, горячие обсуждения, новые знакомства, живая музыка, дегустация вин и море впечатлений.

Что такое интеллектуальный поединок:

Игра на логику, сообразительность и кругозор;

Сбалансированная разносторонность вопросов;

Набор интересных и разнообразных головоломок и масса веселья в процессах обсуждения;

Неформальные встречи и знакомства предпринимателей Краснодара;

Паузы для фуршета и дегустации вин.

Дата и место:

30 мая в 18-00, ресторан «АРТиШОК», ул.Красных Партизан, 96

Оплата не требуется.

Вход строго по предварительной регистрации: по тел. 8-952-835-35-35, 8-918-183-72-70, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Электронная регистрация: https://renomeonline.timepad.ru/event/719832/

Организаторы мероприятия: БКС Премьер, РЕНОМЕ Онлайн

Партнеры мероприятия: Клуб Загородного Отдыха, «ТРИЕРА» — косметологическая клиника в Краснодаре, бренд Chateau Tamagne, винодельня Кубань-Вино, Ранчо «У ИВАНЫЧА».

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