Упрямство довело до уголовного дела

Должник из Армавира стал фигурантом уголовного дела. В рамках исполнительного производства о взыскании со строительной организации задолженности в размере 1 586 354, 00 руб., камнем преткновения стало залоговое имущество. А точнее говоря, грузовой автомобиль. Директор организации-должника под разными предлогами отказывался предоставить транспортное средство.

Не исправили ситуацию даже два протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве). Директор организации попросту игнорировал законные требования судебного пристава-исполнителя о предоставлении залогового автотранспортного средства для составления акта описи и ареста, видимо, не осознавая последствий своих действий.

А последствия эти сколь очевидны, столь же и неотвратимы. Судебный пристав объявил автомобиль в розыск и подал рапорт об обнаружении признаков состава преступления в действиях директора организации-неплательщика.

В настоящий момент дознавателем Армавирского городского отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

При этом, смысл сокрытия имущества остается непонятным. Благодаря тесному межведомственному взаимодействию с ГИБДД МВД РФ, объявленный в розыск автомобиль, в любом случае будет оперативно обнаружен в самое ближайшее время.