«Краснодар Водоканал» использует робота для диагностики сетей

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО Краснодар Водоканал») проводят обследование сетей методом теледиагностики, позволяющим не только выявить скрытые дефекты внутри коммуникаций, но и контролировать качество выполненных работ по прокладке новых сетей.

Многофункциональная универсальная система инспекции трубопроводов – это новейшее оборудование для теледиагностики сетей водоснабжения и водоотведения. Самоходный робот состоит из транспортного модуля на колесном ходу, телекамеры и ремонтных головок. Он может работать в частично заполненных водой трубопроводах, что дает ему преимущества перед другими средствами диагностики. Аппаратура управления и пост оператора находятся в специальном микроавтобусе. Робот транслирует видео о состоянии трубопровода на ЖК-дисплей, что позволяет специалистам водоканала оценивать состояние данного участка подземных коммуникаций. Запись цифрового видео и изображений включает текстовую информацию, а сбор данных имеет широкий спектр значений.

Стоит отметить, что за 2017 год специалисты ООО «Краснодар Водоканал» обследовали методом теледиагностики свыше 10 тысяч метров сетей водоотведения, а за 4 месяца текущего года обследовано уже более 3 тысяч метров канализационных сетей.

«При помощи данного метода была выполнена теледиагностика трубопроводов по ул. Головатого, Садовая, Сормовская, Старокубанская, Советская и других, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин. – На некоторых из них уже выполнена замена участков сетей. Робот предоставляет специалистам полный обзор внутреннего пространства обследуемого объекта в режиме реального времени, что позволяет детально рассматривать состояние трубопровода и вовремя выяснить, на каком участке и какого характера необходимо произвести ремонт. Это дает возможность содержать в надлежащем состоянии сети и обеспечивать бесперебойное оказание услуг жителям Краснодара».

Кроме того, специалисты ООО «Краснодар Водоканал» используют современные методы и для определения состояния артезианских скважин, снабжающих питьевой водой жителей столицы Кубани. До конца года методом телеинспекции планируется провести обследование на 25 скважинах.