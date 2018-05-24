«Краснодар Водоканал» предупреждает о снижении давления воды

В рамках выполнения мероприятий по улучшению качества воды специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполнят замену оборудования на сборном водоводе Елизаветинского водозабора. В связи с этим с 23-00 часов 24.05.18г. до 05-30 часов 25.05.18г. будет снижено давление на сетях водопровода в частном секторе Прикубанского, Западного и Центрального округах города, а также Славянского и Музыкального микрорайонов.

Предприятие приносит своим абонентам извинения за временные неудобства.