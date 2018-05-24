Почта России бесплатно доставит уникальные открытки и портфели участников ПМЭФ-2018 в любую точку мира

С 24 по 26 мая гости Петербургского международного экономического форума-2018 смогут отправить свои портфели с материалами форума, а также эксклюзивные открытки, выпущенные специально к мероприятию, в любую точку мира бесплатно. Также гости смогут приобрести почтовые марки и конверты, погасив их уникальным штемпелем, изготовленным специально к Петербургскому международному экономическому форуму.

На современном мультимедийном выставочном стенде Почты России, расположенном в Пассаже «Экспофорума», участники мероприятия смогут самостоятельно упаковать портфели с материалами форума на терминале самообслуживания, а Почта России бесплатно отправит их в любую точку мира.

Интерактивные зоны на стенде расскажут о совершенствовании логистики Почты России, сокращении сроков доставки отправлений, а также о результатах деятельности предприятия в 2017 году и планах по развитию.

На стенде Почты России также можно приобрести филателистическую продукцию, выпущенную специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.