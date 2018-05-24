В Краснодаре двум женщинам предъявлено обвинение в незаконном обороте контрафактного алкоголя

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю 46-летней женщине и ее 28-летней дочери предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, женщины с целью извлечения прибыли от реализации контрафактного алкоголя хранили фальсифицированную спиртосодержащую продукцию в домовладении в станице Старокорсунской. С декабря 2016 по март 2017 года они реализовывали продукцию потребителям под видом водки «Пшеничная». Согласно результатам проведенного исследования установлено, что в указанной продукции содержатся токсичные вещества, представляющие угрозу для жизни и здоровья потребителей. Факт незаконного оборота алкоголя был выявлен оперативными сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю