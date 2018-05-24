25 мая в университете отметят День российской полиции, которой в нынешнем году исполняется 300 лет. Этот профессиональный праздник отмечается впервые.

Праздничные мероприятия начнутся в 08.00 на строевом плацу университета. Поздравить коллектив вуза прибудут руководители Краснодарского края и Краснодара, силовых структур региона, ветераны органов внутренних дел. В ходе торжества состоится открытие университетского парка, которому в 2018 году решением Городской Думы города Краснодара присвоено новое имя – «Парк им. 300-летия полиции России».

В программе дня: 09:00–10.30 – финал чемпионата по мини-футболу среди 17 образовательных организаций МВД России, награждение победителей;

09.30–13.00 – спортивный праздник среди курсантов по 15 дисциплинам;

10.30 – показательные выступления по рукопашному бою;

11.00–14.00 – праздничный концерт.