О праве на льготы по земельному налогу Кубанцам необходимо заявить до 1 июля

Заявление жители Краснодарского края могут подать в любой налоговый орган с уведомлением о выбранном участке, по которому будет применен вычет, не позднее 1 июля 2018 года. В противном случае вычет будет автоматически применен в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

— Если площадь участка составляет не более 6 соток, то налог с налогоплательщика взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток, то налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льготами, то дополнительно направлять уведомление и подтверждающие льготу документы не нужно, сказала Елена Штеля, пресс-секретарь УФНС России по Краснодарскому краю.

Вычет применяется для Героев Советского Союза, РФ, инвалидов I и II групп, инвалидов детства, ветеранов ВОВ и боевых действий, пенсионеров и других категорий россиян, перечисленных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ. И применяется вычет по одному земельному участку на выбор, независимо от категории, вида разрешенного использования и расположения земельного участка.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут через интернет направить заявление, подписанное электронной цифровой подписью и сформированное в разделе «Объекты налогообложения/заявление о предоставлении налоговой льготы» и сканированные копии документов через сервис.