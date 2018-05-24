На Кубани пройдут ярмарки вакансий для несовершеннолетних

1 июня, в День защиты детей, в Краснодарском крае пройдет ярмарка вакансий для подростков «Ты нужен Кубани».

Так, например, в Краснодаре школьники могут прийти непосредственно в Центр занятости по улице Орджоникидзе, 75. Там специалисты помогут подросткам подобрать работу на время летних каникул.

На ярмарке вакансий ребята узнают о популярных профессиях и трудовых правах несовершеннолетних, регламентируемых законом. Кроме того, для школьников подготовили игры по профориентации и викторины, а также интересные мастер-классы. Помимо этого подростки смогут пройти тестирование, чтобы найти себе работу по душе.